IN EVIDENZA

Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla

Di

Apr 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La salute delle donne è un tema centrale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, perché incide direttamente sul benessere delle famiglie e della collettività. Questo il messaggio lanciato durante l’evento “Salute della Donna: Educazione, Prevenzione e Consapevolezza”, promosso da Assosalute-Federchimica. Un momento di confronto tra istituzioni, ricerca, professionisti della salute e rappresentanze civiche per riflettere sul ruolo centrale delle donne nella gestione quotidiana della salute e sul valore dell’automedicazione responsabile nella cultura sanitaria del Paese.

mec/mgg/gsl/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ 2026: la premiazione in Provincia giovedì 23 aprile

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Incendio in azienda di demolizione auto a Bollate, nessuna persona coinvolta

Apr 21, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Ospedale di Alessandria: visite ginecologiche gratuite giovedì 23 aprile dalle 15 alle 17

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla

Apr 21, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ 2026: la premiazione in Provincia giovedì 23 aprile

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Incendio in azienda di demolizione auto a Bollate, nessuna persona coinvolta

Apr 21, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Ospedale di Alessandria: visite ginecologiche gratuite giovedì 23 aprile dalle 15 alle 17

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone