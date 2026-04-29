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Salis “Grazie a Calenda per attestato di stima, ma rimarrò sindaca di Genova”

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Apr 29, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Io sono sindaca e, visto che io rimarrò qua, spero che lui possa comunque avere un dialogo con il centrosinistra perché qua il nostro campo largo sta funzionando bene e credo che si possa pensare di farlo funzionare anche a livello nazionale”. Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, rispondendo all’endorsement del leader di Azione Carlo Calenda che, a margine della presentazione del suo libro ‘Difendere la libertà. L’ora dell’Europa’ ha auspicato che possa essere lei la leader del centrosinistra per avviare un’interlocuzione. “Io credo che sia un buon programma quello che può tenere insieme tutti, poi l’identificazione del leader, come abbiamo visto in tanti governi, può essere anche successiva”.

xa8/pc/mca1

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