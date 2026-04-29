Cna, Costantini “La buona politica metta la burocrazia in testa alle priorità”

ROMA (ITALPRESS) – “Lottare contro la burocrazia ogni giorno. Oggi i ragazzi non se la sentono di aprire una nuova impresa o di prendere in mano le imprese di famiglia perché hanno paura della burocrazia. L’Italia è un paese dove è troppo difficile fare impresa, ci sono troppi personalismi normativi. Quest’anno finalmente registriamo un’inversione di tendenza per la prima volta. Abbiamo presentato 100 proposte al governo, 20 sono state accolte e faranno risparmiare ogni anno 50 ore di burocrazia. Ci aspettiamo che la buona politica si concentri e metta veramente la burocrazia in testa alle proprie priorità”. Così il presidente della Cna, Dario Costantini, a margine della presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa – La gabbia delle regole”, a cura della Confederazione, alla Camera di Commercio di Roma.

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