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Calenda “Se Salis fosse leader del centrosinistra disponibili a interlocuzione”

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Apr 29, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – “Se fosse Silvia Salis la leader del centrosinistra noi saremmo disponibili ad aprire un’interlocuzione”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della presentazione del suo libro “Difendere la libertà” con la sindaca del capoluogo ligure. “Io penso che se oggi il centrosinistra, invece di parlare continuamente di primarie, avesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione e anche la capacità di parlare un linguaggio che le persone capiscono, come Silvia Salis, Azione potrebbe iniziare un dialogo col centrosinistra. Purtroppo questa cosa la vedo piuttosto lontana”, ha detto Calenda.

xa8/pc/mca1

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