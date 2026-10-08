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RS Italia, nel Milanese il nuovo polo logistico da 20 mln di euro

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Ott 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Un investimento da quasi 20 milioni di euro per il nuovo polo logistico da 10 mila metri quadrati, altamente automatizzato e certificato LEED Gold. È il nuovo Centro di Distribuzione di RS Italia a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, presentato alla stampa come progetto pilota continentale del gruppo multinazionale. La struttura, strategicamente posizionata per avere accesso diretto alle principali infrastrutture logistiche della regione, si avvia a sostituire, dopo una fase iniziale di affiancamento, quella attualmente operativa a Vimodrone.
f12/mgg/gtr

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