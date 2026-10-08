Fontana “Alleanza con Vannacci? Non basta vincere, bisogna governare”

MILANO (ITALPRESS) – Con la legge elettorale appena approvata, il centrodestra deve allearsi con Roberto Vannacci per vincere? “E chi l’ha detto? Deciderà il centrodestra”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento nel capoluogo lombardo. Per il governatore “non bisogna fare le coalizioni per vincere, ma bisogna vincere per le idee, per i progetti e per i programmi. Se per vincere abbiamo progetti che sono incompatibili non si va da nessuna parte: bisogna vincere e governare per cinque anni, non basta vincere”.

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