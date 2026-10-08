IN EVIDENZA

Intesa Sanpaolo, a Vicenza apre la mostra di Giandomenico Tiepolo

Di

Ott 8, 2026


VICENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 9 ottobre al 17 gennaio, alle Gallerie d’Italia di Vicenza, la mostra “Giandomenico Tiepolo. Un mondo nuovo”, a cura di Carolina Brook, Valter Curzi e Fabrizio Magani. Organizzata in occasione del terzo centenario della nascita dell’artista, l’esposizione rende omaggio a una delle personalità più originali del Settecento veneziano, offrendo una rilettura complessiva della sua produzione e restituendo piena autonomia a un maestro troppo a lungo considerato principalmente all’ombra del padre, Giambattista Tiepolo.
f29/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

RS Italia, nel Milanese il nuovo polo logistico da 20 mln di euro

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

La mostra su Piersanti Mattarella arriva all’Aquila con Banca del Fucino

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Fontana “Alleanza con Vannacci? Non basta vincere, bisogna governare”

Ott 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

RS Italia, nel Milanese il nuovo polo logistico da 20 mln di euro

Ott 8, 2026
TOP NEWS

Cina presenta piano per potenziare servizi infermieristici e di riabilitazione

Ott 8, 2026
TOP NEWS

RS Italia, nel Milanese nuovo hub logistico da 20 mln di euro ad alta automazione

Ott 8, 2026
TOP NEWS

Export e mercati extra UE, a Milano “Let’s Go Trade! per raccontare nuove rotte

Ott 8, 2026