IN EVIDENZA

Renault 4 E-Tech Electric, versatilità personalizzata

Di

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric riprende un nome storico e lo traduce in chiave contemporanea, puntando su un concetto chiave: la versatilità. Non solo come spazio o funzionalità, ma come capacità di adattarsi a stili di vita, gusti e identità diverse, attraverso soluzioni pensate sia per gli interni sia per l’estetica esterna. A bordo, ogni allestimento propone un’atmosfera distinta. La versione Evolution sceglie tonalità chiare per plancia e pannelli porta, abbinate a sedili grigio scuro. Un contrasto sobrio, arricchito da cuciture che richiamano i colori della bandiera francese, in un omaggio discreto alle origini della R4. L’allestimento Techno guarda invece al mondo del denim: tessuti blu scuro, poliestere riciclato e dettagli color rame definiscono un ambiente ispirato ai jeans, con cuciture e rivetti che diventano elementi stilistici veri e propri. La versione Iconic alza ulteriormente il livello, combinando sportività e raffinatezza. I sedili uniscono il classico pied-de-poule a cuciture gialle e materiali parzialmente riciclati e bio-based. Il colore giallo ritorna anche nei dettagli della plancia, dove il logo Renault 4 è inciso al laser e retroilluminato. Accanto agli interni, la personalizzazione è uno dei pilastri del progetto. Renault 4 E-Tech Electric offre un’ampia gamma di possibilità che spaziano dalle tinte di carrozzeria ai cerchi, fino a tetti apribili in tessuto o al tetto nero “be-style”, estendibile anche al cofano anteriore. All’interno, un catalogo di accessori – in gran parte realizzati in stampa 3D – propone organizer e vani portaoggetti in diverse dimensioni e colori, organizzati in temi grafici dedicati. Tornano anche elementi già visti su altri modelli elettrici del marchio, come il cestino portaoggetti in vimini e le cover intercambiabili del selettore del cambio. Le personalizzazioni esterne riguardano anche cofano, tetto e paraurti, con due linee grafiche principali: una più sportiva, nei toni del giallo e dell’azzurro, e una più elegante, nei colori argento e rame. Tutti gli elementi sono compatibili con l’intera gamma cromatica e combinabili attraverso il configuratore online. Nel complesso, Renault 4 E-Tech Electric si propone come un’auto elettrica che punta meno sull’uniformità e più sulla possibilità di essere costruita su misura, cercando un equilibrio tra memoria storica e nuove esigenze di mobilità quotidiana.

tvi/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Urbanistica, Sala “La certezza delle regole non c’è”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Giubileo, restaurato e dedicato a San Francesco il Ponte dell’Industria

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma conclusi interventi sul Ponte dell’Industria, ora dedicato a San Francesco

Dic 12, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Paradossale il principio di muovere guerra per fare la pace”

Dic 12, 2025
TOP NEWS

Cina, in orbita un nuovo gruppo di satelliti internet

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

Dic 12, 2025