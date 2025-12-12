IN EVIDENZA

Nuova Mercedes-Benz GLB, libertà e spazio full electric

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz GLB nasce per offrire spazio e versatilità: può ospitare fino a sette persone e combina un design off-road deciso con una funzionalità concreta. L’abitacolo, completamente rinnovato, introduce il Superscreen, un sistema digitale che ridisegna l’esperienza di bordo e alza il livello tecnologico del modello. Pensata per l’uso quotidiano ma anche per i viaggi invernali, la GLB garantisce sicurezza su fondi innevati, comfort termico e massima visibilità. Per raggiungere gli standard richiesti dal marchio, il modello è stato sottoposto a test specifici nelle gallerie del vento climatiche più avanzate. All’esterno debutta un look aggiornato, più caratterizzato e riconoscibile. La gamma prevede quattro allestimenti – Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus – e due motorizzazioni: 250+ e 350 4Matic. Prezzi da 59.398 euro per la 250+ e 64.766 euro per la 350 4Matic. Le prime consegne sono previste da marzo 2026.
