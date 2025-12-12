IN EVIDENZA

Mercosur, Lollobrigida “Abbiamo richiesto e ottenuto un fondo di garanzia”

Di

Dic 12, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo richiesto e ottenuto che ci fosse un fondo di garanzia per riequilibrare eventuali criticità che possono essere evidenti su alcuni settori e quindi compensate economicamente, ma non è la soluzione quella di desertificare un pezzo del sistema compensandolo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e pesca tenutosi a Bruxelles a proposito dell’accordo Ue-Mercosur. “Abbiamo ottenuto anche il cosiddetto freno a mano, cioè la possibilità nel caso ci sia una riduzione del valore di alcune produzioni, anche in una singola nazione, e di riattivare delle clausole di protezione legate al sistema tariffario”, ha aggiunto. Tuttavia, il ministro si è detto non ancora pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti in quanto bisogna ancora lavorare sul “principio di reciprocità”.

xf4/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Urbanistica, Sala “La certezza delle regole non c’è”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Giubileo, restaurato e dedicato a San Francesco il Ponte dell’Industria

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma conclusi interventi sul Ponte dell’Industria, ora dedicato a San Francesco

Dic 12, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Paradossale il principio di muovere guerra per fare la pace”

Dic 12, 2025
TOP NEWS

Cina, in orbita un nuovo gruppo di satelliti internet

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

Dic 12, 2025