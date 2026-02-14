IN EVIDENZA

Referendum, Urso “Importante che vinca il Sì anche per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che la maggioranza silenziosa comprenderà quanto importante sia il sì al referendum. Lo dico anche come referente delle imprese italiane, un sì per le imprese, per rendere più veloce, autonoma, efficace la giustizia che è uno dei problemi anche per chi vuole investire in Italia. Sì per l’impresa Italia”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, arrivando alla Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “Alcuni eclatanti esempi li abbiamo visti anche ultimamente: un sequestro probatorio di nove mesi. Noi vogliamo rendere la giustizia giusta in questo Paese”, aggiunge.

