Referendum, Lollobrigida “Persone possono decidere liberamente, noi ottimisti”

Feb 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Penso che bisognerebbe solo ascoltare Barbera. Credo che le persone in un referendum possano decidere liberamente e spero che sinceramente lo facciano nel merito. L’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, anche sulla base di quello che è accaduto nel tempo: il giudizio lo devono dare i cittadini approfondendo possibilmente”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, arrivando alla Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “Noi siamo molto ottimisti sul fatto che nel merito della riforma prevalgano le ragioni di chi vuole riportare gli equilibri costituzionali alla loro origine”, spiega.

