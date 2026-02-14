TOP NEWS

Varnier “Pionieri del modello di Giochi diffusi, le sfide ci sembrano superate”

Di

Feb 14, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo pionieri in questo modello di Giochi, la maggior parte delle sfide dopo una settimana ci sembrano superate. Abbiamo fatto degli aggiustamenti, i numeri fanno vedere una notevole capacità di muovere persone in contesti geografici complessi: trasportiamo atleti, media, spettatori, e l’esperienza che abbiamo finora è positiva”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, in conferenza stampa all’MPC a Milano. “E’ un modello positivo per il futuro soprattuto per le Alpi, ha funzionato. La nostra sfida era che ognuno dei luoghi si vivesse e sentisse l’atmosfera olimpica, da Milano, Cortina, Livigno, Bormio, alla Val di Fiemme, questa è la sfida più importante che abbiamo vinto” ha detto Varnier. “Il sold out è un concetto molto difficile, la politica dei prezzi penso sia stata una politica corretta, ci sono moltissime sessioni a prezzi accessibili, poi è normale che ci siano delle sessioni più richieste. Complessivamente l’andamento delle vendite ci conferma che la politica è corretta e condivisa, quello che conta è la sensazione quando si entra nelle venue di gara, un sito pieno di gente pronta a tifare i propri beniamini”, ha spiegato in merito alle polemiche sui biglietti. “Sono stati venduti 1,27 milioni di biglietti, sono risultati trasversali su tutte le venue e in tutte le discipline”. Ieri sono stati inoltre venduti 92mila biglietti, “un dato estremamente positivo”.
“E’ chiaro che per Cortina e Bormio l’arrivo di questo evento ha un impatto totalizzante, Milano è una città che giustamente deve continuare a vivere e fare quello che fa una città importante come Milano. Ma io credo che l’atmosfera ci sia ed è quella che ci deve essere, anche i visitatori, gli sponsor globali, i nostri interlocutori, sono tutti estremamente felici dei nostri Giochi e dell’atmosfera che si vive”, ha concluso.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Nuovi sabotaggi sulla linea Alta Velocità, circolazione ferroviaria rallentata

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Tajani “Rubio ha ribadito l’importanza delle relazioni transatlantiche”

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Rubio “il destino dell’Europa non sarà mai irrilevante per quello degli USA”

Feb 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Varnier “Pionieri del modello di Giochi diffusi, le sfide ci sembrano superate”

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Nuovi sabotaggi sulla linea Alta Velocità, circolazione ferroviaria rallentata

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Tajani “Rubio ha ribadito l’importanza delle relazioni transatlantiche”

Feb 14, 2026
TOP NEWS

Rubio “il destino dell’Europa non sarà mai irrilevante per quello degli USA”

Feb 14, 2026