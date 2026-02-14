Schlein “Europa federale ed Eurobond contro le sfide globali”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Quello che trovo sbagliato è, in questo momento, non capire che nessuno si salva da solo. Se non vogliamo essere schiacciati dall’aggressività commerciale americana, quella bellica della Russia e l’espansionismo cinese, l’Europa deve fare un passo in avanti”. Lo ha detto la segretaria nazionale del PD Elly Schlein a Napoli, a margine dell’evento in corso “L’italia che coltiva i saperi” organizzato dal Partito Democratico. “Noi – ha proseguito Schlein – siamo per un’Europa federale e, se non ci sono le condizioni politiche per cambiare i trattati in questa direzione, si proceda subito con le cooperazioni rafforzate. Sbagliato fare asse principalmente con il Paese che si sta più opponendo agli investimenti comuni europei e agli Eurobond. E sono necessari non soltanto per sviluppare un grande piano industriale europeo, ma anche per il rilancio della manifattura italiana”.

