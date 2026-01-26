Quintavalle “Con le Case della Comunità sanità più vicina ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel Lazio la percezione che abbiamo è che il cittadino inizia a capire che viene preso in considerazione”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, direttore generale della ASL Roma 1, intervenendo oggi all’Open Day delle Case della Comunità presso la struttura HUB di Primavalle. “Chiunque potrà venire in queste strutture”, ha aggiunto Quintavalle, illustrando le caratteristiche del presidio di piazza San Zaccaria Papa, definito una “struttura funzionale, bella e vivibile”. “Il cittadino potrà venire qui e trovare sempre una risposta”, ha sottolineato il direttore generale, spiegando che l’obiettivo delle Case della Comunità è rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e intercettare i bisogni dei cittadini prima che sia necessario rivolgersi alle strutture ospedaliere. “Dobbiamo agire rispetto al passato per intercettare il bisogno dei cittadini”, ha detto. Quintavalle ha poi evidenziato l’organizzazione del presidio di Primavalle: “La Casa della Comunità di Primavalle resterà aperta H24 con medici ed infermieri sempre presenti”.

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