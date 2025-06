Putin “Trump uomo coraggioso, relazioni Usa-Russia vanno meglio”

MINSK (BIELORUSSIA) (ITALPRESS) – “Ho un grande rispetto per il presidente in carica negli Stati Uniti. Ha fatto un percorso molto difficile, complesso e pericoloso per tornare al potere e alla Casa Bianca. Lo sappiamo bene, al punto che è sopravvissuto a un tentativo di assassinio. È un uomo coraggioso, questo è chiaro. Quello che fa nel suo Paese, per la situazione in Medio Oriente, e i suoi sforzi per la risoluzione della crisi ucraina. Noi, naturalmente, apprezziamo molto tutto questo, ne ho già parlato, voglio dirlo pubblicamente. Credo che il presidente Trump si impegni sinceramente per risolvere la questione sul fronte ucraino”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, a Minsk,rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la conclusione del vertice dell’Unione Economica Eurasiatica.“Sono sempre aperto ai contatti, agli incontri. E so che anche il signor Trump ha parlato della possibilità di incontri. Ebbene, io, come lui, credo che tali incontri debbano essere preparati e, in base ai risultati, dobbiamo raggiungere nuove frontiere di cooperazione. Nel complesso, grazie al presidente Trump, le relazioni tra Russia e Stati Uniti stanno iniziando a raddrizzarsi in qualche modo”, ha sottolineato Putin.

sat/gsl (Fonte video: Cremlino)