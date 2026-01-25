Puglia, Paolicelli “Quella del veterinario è una figura importantissima”

VALENZANO (BARI) (ITALPRESS) – È stato “La forza della diversità per una salute unica” il claim che ha caratterizzato la celebrazione della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria nel Campus di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Bari a Valenzano. “Il veterinario – ha affermato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli – è una figura importantissima soprattutto per la nostra alimentazione. Di solito viene associato soltanto alla cura degli animali domestici, ma è una figura che aiuta nei nostri allevamenti e nei nostri centri produttivi a far sì che il cibo arrivi in maniera controllata e questo non può che far bene a tutto il ciclo alimentare, soprattutto alle nostre tavole e ai nostri produttori. Mi sento di ringraziare tutti i veterinari e le veterinarie, tutto il personale che ogni giorno è presente sull’intero territorio pugliese”.

