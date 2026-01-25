IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 25/1/2026

Gen 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Qualità dell’aria, la sfida delle città passa da mobilità ed energia
– Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari
