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Puglia, Leuzzi “Con ‘Granello d’Oro’ promuoviamo best practice nostre spiagge”

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Giu 3, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Vogliamo promuovere le best practice della Puglia e del suo litorale, non solo delle spiagge pubbliche, ma anche dei lidi e delle concessioni. Esistono già moltissime esperienze virtuose di spiagge che offrono servizi, accessibilità, attività sportive e iniziative legate alla tutela dell’ecosistema e alla sostenibilità. Vogliamo valorizzare queste eccellenze e fare in modo che gli investimenti vadano sempre più in una determinata direzione”. Così l’assessore regionale al Paesaggio e alla Costa Marina Leuzzi a margine del “Granello d’Oro”.

xa2/pc/mca3

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