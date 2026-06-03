Cantine Aperte, 10 mila presenze in Sicilia. Fina “Enoturismo in forte crescita”





PALERMO (ITALPRESS) – Oltre 10 mila presenze e un movimento in costante crescita. A tracciare un bilancio dell’ultima edizione di Cantine Aperte e dell’enoturismo nel suo complesso in è, un’intervista all’Italpress, la presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia Federica Fina che conferma il trend positivo del settore nell’Isola e il ruolo sempre più centrale nel sistema turistico regionale. “Al momento stiamo completando l’aggiornamento e il dato è ancora parziale – ha spiegato Fina -, ma abbiamo registrato più di 10 mila presenze. Già superare questa soglia è un grande successo e conferma che l’enoturismo è un fattore trainante del turismo in Sicilia”. L’edizione di quest’anno, che si è svolta dal 30 al 31 maggio, ha segnato anche una crescita significativa delle adesioni da parte delle cantine, un risultato che conferma la fase di forte crescita per il Movimento. “La novità principale è che hanno partecipato circa 33 cantine. Lo scorso anno gli associati erano circa 15, quindi si tratta di un grande risultato e oggi contiamo 45 cantine associate”, ha sottolineato Fina, che ora guarda ai prossimi appuntamenti del calendario estivo: “Siamo già in movimento per Calici di Stelle, che sarà il prossimo evento dal 23 luglio al 16 agosto. Spesso si pensa che sia legato solo al 10 agosto, ma in realtà è un brand del Movimento Turismo del Vino che copre tutto il periodo. In quelle date le cantine possono organizzare iniziative diffuse sul territorio”.

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