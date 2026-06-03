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Leasys accelera sulla mobilità flessibile, digitale e servizi al centro

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Giu 3, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Leasys prosegue nell’evoluzione del proprio modello di mobilità, puntando su digitalizzazione, omnicanalità, flessibilità dell’offerta e gestione integrata dell’intero ciclo di vita del veicolo.
“Partendo da una posizione consolidata di leadership nel mercato italiano del noleggio a lungo termine, la società – spiegau na nota – concentra ora la propria strategia su servizi modulari, rapidità operativa, valorizzazione degli asset e maggiore integrazione tra canali fisici e digitali. Il mercato sta evolvendo da un modello centrato sulla proprietà dell’auto a formule basate sull’accesso e sull’utilizzo. In questo scenario, il noleggio a lungo termine assume un ruolo sempre più strutturale per aziende, professionisti e clienti privati, grazie alla capacità di integrare servizi, prevedibilità dei costi, gestione del rischio e flessibilità contrattuale. La domanda si orienta verso soluzioni personalizzate, sostenibili e digitali, in grado di rispondere a esigenze di mobilità sempre più diversificate”.
La strategia Leasys “si fonda sull’integrazione tra rete fisica e canali online, con l’obiettivo di semplificare la customer journey e rendere il noleggio più accessibile e trasparente. Il potenziamento di Leasys e-Store consente ai clienti di scegliere il veicolo, configurare la soluzione di noleggio e finalizzare il contratto online, all’interno di un percorso sicuro, supportato da processi integrati di verifica dell’identità e del credito e affiancato, quando necessario, da un team dedicato”, continua la nota.
L’offerta si articola su formule modulari pensate per diversi profili di utilizzo: soluzioni pay-per-use, proposte dedicate ai professionisti e ai veicoli commerciali, formule orientate al riutilizzo dei mezzi e modelli che prevedono il diritto di prelazione sull’acquisto a fine noleggio. Questa impostazione consente di intercettare con maggiore efficacia le esigenze di PMI, liberi professionisti, aziende e privati, in un mercato sempre meno standardizzato e sempre più orientato alla personalizzazione.
Nella seconda parte dell’anno, Leasys punta inoltre a rafforzare l’efficienza operativa attraverso una maggiore disponibilità di veicoli preordinati o già immatricolati, con l’obiettivo di ridurre i tempi di consegna e supportare la continuità operativa dei clienti, in particolare delle imprese.
Parallelamente, la società continua a investire nella gestione avanzata del parco auto, nella manutenzione predittiva, nell’infomobilità e nella connettività, mettendo a disposizione di fleet manager e clienti strumenti sempre più evoluti, basati su dati in tempo reale e processi decisionali più rapidi.
Un ruolo strategico, si legge ancora, è svolto anche dalla gestione dell’usato. “In un mercato caratterizzato da domanda solida e prezzi in progressiva stabilizzazione, Leasys punta a valorizzare i veicoli di fine noleggio attraverso un approccio data-driven, il monitoraggio del valore residuo, logiche di pricing dinamico e un’attenta gestione del timing di dismissione. In questa direzione si inserisce la rinnovata piattaforma Clickar.com, marketplace dedicato all’usato di fine noleggio, rivolto sia agli operatori professionali sia ai clienti privati e pensato per offrire un’esperienza digitale semplice, trasparente e basata su veicoli selezionati e controllati”.
La società “continua inoltre a valorizzare le sinergie industriali con Stellantis, che garantiscono continuità di prodotto, solidità e capacità di pianificazione, mantenendo al tempo stesso un’offerta aperta anche a modelli multibrand. Questa combinazione consente di presidiare diversi segmenti di mercato, ampliare la gamma disponibile e rispondere in modo flessibile alle richieste del cliente finale”.
Nel triennio 2026-2028, il noleggio a lungo termine, conclude la nota, “è destinato a rafforzare il proprio peso nel mercato auto, sostenuto dalla crescente attenzione alla prevedibilità della spesa, dall’elettrificazione delle flotte, dagli obblighi ESG e dalla domanda di soluzioni integrate. In questo contesto, Leasys punta a consolidare il proprio ruolo di abilitatore della nuova mobilità, trasformando il noleggio in un ecosistema sempre più efficiente, digitale e sostenibile”.

– foto ufficio stampa Leasys –
(ITALPRESS).

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