Progetto Catalyst per i 250 anni di innovazione scientifica di Novartis





MILANO (ITALPRESS) – Novartis, azienda farmaceutica da sempre concentrata sull’innovazione, ha festeggiato a Milano i 250 anni d’innovazione scientifica e i 30 anni di storia con un evento dal titolo “Innovazione che cambia la vita”. È stata l’occasione per presentare il progetto Catalyst voluto proprio da Novartis e che coinvolge centri di ricerca, esperti del settore e società scientifiche con l’obiettivo di rafforzare la capacità organizzativa dei centri nella gestione della ricerca clinica. Catalyst al momento parte in 4 Regioni pilota: Lombardia, Veneto, Toscana a Campania. L’evento milanese ha visto ricercatori, addetti ai lavori, clinici e pazienti confrontarsi durante diverse tavole rotonde che hanno messo al centro la necessità di portare i risultati della ricerca a chi ne ha bisogno, i pazienti, migliorando anche la loro qualità della vita.

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