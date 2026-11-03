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Mattarella riceve il presidente cileno Kast, “Lunga tradizione di amicizia”

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Nov 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast. Era presente all’incontro il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Vi è una lunga tradizione di amicizia tra Cile e Italia, sono 162 anni di relazioni dipolomatiche, abbiamo sempre avuto un rapporto di particolare vicinanza”, ha detto il capo dello Stato. (ITALPRESS).

ads/gsl (Fonte video: Quirinale)

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