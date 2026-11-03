Energia, Pasini “Servono misure strutturali”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi l’Italia è il paese che paga il prezzo più alto sull’energia. Noi dal governo ci aspettiamo anche delle manovre strutturali, oltre che un decreto che di fronte alla crisi energetica è poca cosa. Capiamo che abbiamo un debito di bilancio e una posizione di bilancio che Il governo sta cercando di fare di tutto. Ma con quasi 100 euro al gas al MWh che le nostre imprese sono in grandissima difficoltà. Da quando c’è stata la guerra in Ucraina, si è mosso poco e niente sull’energia. E questo al di là del nostro governo, che evidentemente ci aspettavamo qualcosa di più, anche l’Europa in questo senso deve fare qualcosa”. Lo ha detto Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardia, a margine dell’evento conclusivo del roadshow “Insieme per il futuro delle imprese” promosso assieme ad Assolombarda.

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