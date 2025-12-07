IN EVIDENZA

Prima della Scala, Lupi “Non mi sembra ci sia scarsa presenza delle istituzioni”

Di

Dic 7, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Noi ci siamo e comunque non mi sembra” ci sia scarsa presenza istituzionale. “C’è la presenza della senatrice a vita Liliana Segre, poi ci sono i vicepresidenti di Camera e Senato. Ma quello che conta è la Scala e quello che rappresenta. Giorgia Meloni anche l’anno scorso non c’era, quindi godiamoci lo spettacolo”. Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi arrivando al Teatro la Scala di Milano in occasione della prima. “È bello anche, lo devo dire, che si è diffusa molto la possibilità di vedere la Prima non solo in diretta televisiva, ma in tutta la città – ha aggiunto -. Mi sembra che oggettivamente ne ha fatte tante non buone il mio amico Beppe Sala, ma questa mi sembra una bellissima iniziativa. Ogni tanto qualche complimento bisogna farglielo”.

