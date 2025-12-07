IN EVIDENZA

Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione”

Di

Dic 7, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Ce ne faremo una ragione, noi viviamo bene anche da soli…”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla Prima della Scala a Milano, e rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano dell’assenza di esponenti di Governo ad eccezione del ministro della Cultura Alessandro Giuli.
“Una della nostre grandi eccellenze sempre più eccellente. Siamo orgogliosi dello spettacolo che La Scala riesce a produrre ogni anno”, sottolinea Fontana.

xh7/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Prima della Scala, Sala “Il maestro Chailly ha fatto un’ottima scelta”

Dic 7, 2025
IN EVIDENZA

Prima della Scala, Lupi “Non mi sembra ci sia scarsa presenza delle istituzioni”

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: chi può richiedere l’Indennità di Accompagnamento?

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Prima della Scala, Sala “Il maestro Chailly ha fatto un’ottima scelta”

Dic 7, 2025
IN EVIDENZA

Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione”

Dic 7, 2025
IN EVIDENZA

Prima della Scala, Lupi “Non mi sembra ci sia scarsa presenza delle istituzioni”

Dic 7, 2025
Calcio Sport

Serie A: Gaetano lancia il Cagliari, seconda sconfitta di fila per la Roma

Dic 7, 2025