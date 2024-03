Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 8 marzo – irregolarmente nuvoloso al mattino con tendenza a cieli coperti nel corso della giornata. Precipitazioni deboli al mattino sui rilievi occidentali e settentrionali, più sparse sulle pianure centrali, tendenza a fenomeni più diffusi a partire dal tardo pomeriggio/sera. In serata piogge diffuse con picchi forti o molto forti a ridosso dei rilievi occidentali e anche sulle pianure adiacenti, meno diffusi e con picchi al più moderati nei settori orientali. Quota neve sui 900/1.000m, localmente inferiori sui 600/700m in serata sul cuneese. Zero termico in calo sino a 1.300m. Ventilazione dai quadranti meridionali in montagna, di debole/moderata intensità, deboli o localmente moderati da nord est altrove. Temperature: in aumento le minime, tra 3°/5°, in calo le massime, tra 8°/11º.

Sabato 9 marzo – molto nuvoloso o coperto con locali schiarite sui settori alpini al mattino. Precipitazioni moderate o forti sulle pianure settentrionali fino al primo mattino, temporaneo esaurimento nel corso della giornata ma in ripresa dalla serata. Dalla sera nuova intensificazione dei fenomeni a partire dai settori alpini, precipitazioni diffuse a carattere di rovescio su tutti i settori con picchi mediamente più forti su quelli occidentali e settentrionali. Quota neve a partire dai 1.000m con valori inferiori sul cuneese dalla tarda serata. Zero termico stazionario ad ovest sui 1.200/1.300m in lieve aumento ad est sino a 1.500m. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali sui settori alpini, deboli orientali altrove. Temperature in aumento, tra 5°/6º le minime e tra 8°/12º le massime.

Domenica 10 marzo – nuvoloso o coperto al mattino, tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio a partire dalle pianure. Precipitazioni moderate diffuse durante ancora al mattino, forti tra Alpi marittime e liguri, attenuazione ed esaurimento dei fenomeni ovunque a partire dal pomeriggio. Quota neve sui 1.000m, con possibili fiocchi fino a 400m tra cuneese e astigiano. Zero termico in aumento sino a 1.500m. Ventilazione da sud ovest in montagna, moderati o forti al mattino, tendenza ad indebolirsi nel pomeriggio. Moderati orientali sul Piemonte orientale, in cessazione in serata. Temperature stazionarie o in aumento, comprese tra 5°/7º le minime e 12°/13º le massime.

Prossima settimana – tendenzialmente più stabile con giornate soleggiate e temperature in nuovo aumento.

Manuel Atzori