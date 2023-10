Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati: vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 20 ottobre – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque, precipitazioni a carattere sparso sin dal mattino. Piogge forti o localmente molto forti interesseranno il basso Piemonte e il Verbano, non escludiamo anche dei locali temporali nel basso alessandrino in risalita dalla Liguria. Quota neve a partire dai 2700/2900m in calo a 2500m a evento in corso. Cessazione dei fenomeni con schiarite già dal pomeriggio, migliora poi ovunque in serata. Venti forti o molto forti in quota, da sud ovest sulle Alpi e sull’Appennino, moderati e a tratti forti da sud/sud est sulle pianure orientali, in attenuazione in serata. Temperature in aumento, comprese tra i 9/11º le minime e tra i 18/21º le massime.

Sabato 21 ottobre – Cieli irregolarmente nuvolosi, si alterneranno schiarite a fasi più coperte. Residue precipitazioni di debole entità sui rilievi alpini e sulle pianure orientali nel pomeriggio, a tratti moderate ancora sull’alto Piemonte sino a metà giornata. Quota neve in calo a 2400m. Ventilazione debole o moderata sud occidentale sulle Alpi, deboli con moderati rinforzi da sud est sulle pianure orientali. Temperature stazionarie e saranno comprese tra i 10/12º le minime e tra i 17/20º le massime.

Domenica 22 ottobre – Cieli poco o parzialmente nuvolosi, possibili nubi basse o banchi di nebbia sulle pianure centrali e in particolare lungo i percorsi fluviali. Precipitazioni assenti, salvo locali pioviggini in serata sui settori di montagna. Ventilazione moderata in montagna, da ovest/sud ovest sulle Alpi, meridionali sull’Appennino, calmi altrove. Temperature in generale calo e saranno comprese tra i 8/10º le minime e tra i 17/19º le massime.

Prossima settimana – Il tempo continuerà a essere variabile con nuove possibilità di piogge nella giornata di martedì, la settimana poi rimarrà piuttosto instabile con dei possibili peggioramenti. Per quanto riguarda le temperature rimarranno vicine alle medie stagionali o poco al di sopra. Autunno in grande stile insomma con un Atlantico attivo (come non lo si vedeva da un po’) e temperature consone al periodo meteorologico attuale.

Manuel Atzori