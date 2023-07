Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati; andiamo ad analizzare il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 21 luglio – Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel corso della giornata, dato un leggero calo dei GPT (geopotenziali), sarà possibile la formazione di temporali sparsi. Tali fenomeni non sono legati ad un vero e proprio fronte, quindi è difficile stabilire l’esatta collocazione. C’è da segnalare tuttavia che localmente, ove si formino, potranno risultare intensi. Possibili rovesci sparsi anche in nottata. Ventilazione assente, o a regime di brezza in montagna. Temperature in calo specie nei valori massimi.

Sabato 22 luglio – Nelle prime ore della giornata saranno possibili ancora rovesci localizzati, specie su monti e adiacenti pianure. Nel corso della giornata ampie schiarite anche in pianura, possibile formazione di cumuli più compatti lungo i rilievi alpini. Ventilazione di intensità variabile in montagna, localmente moderata in pianura, specie quelle orientali da sud. Temperature stazionarie o in leggero calo i valori minimi.

Domenica 23 luglio – Cieli sereni praticamente ovunque. Precipitazioni assenti salvo locali rovesci sui monti. Ventilazione debole in montagna, moderata in pianura, specie tra alessandrino e astigiano, generalmente da sud, temperature stazionarie o in leggero aumento.

Prossima settimana – Durante la prossima settimana permarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, tuttavia saranno possibili temporali pomeridiani su settori pedemontani e vicine pianure, specie in quelle a nord del Po, e tenderanno ad aumentare le temperature con valori anche di 35°/36º specie sulle basse pianure.

Manuel Atzori