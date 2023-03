Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni.

Venerdì 31 marzo – Giornata che inizialmente sarà piuttosto nuvolosa, ma con tendenza a schiarite nel corso della mattinata. Precipitazioni in genere di debole entità sulle vallate alpine, in sconfinamento alle pianure dell’alto Piemonte, localmente moderate sulle zone delle alte valli nordoccidentali. Venti forti da nord ovest sulle Alpi, altrove al mattino da sud, moderati a tratti forti sull’Appennino e pianure di alessandrino e astigiano. Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime.

Sabato 1° aprile – In gran parte soleggiato, con addensamenti irregolari sulle zone montuose. Precipitazioni di debole entità saranno possibili lungo i rilievi alpini e in genere sulle vallate nord occidentali, asciutto in pianura. Ventilazione da nord ovest a tutte le quote, al mattino forti in montagna, in parziale diminuzione nel pomeriggio. Diminuiranno di qualche grado le minime, in aumento le massime e saranno comprese tra i 6/8º le minime, e tra i 19/22º le massime.

Domenica 2 aprile – Cieli in prevalenza sereni al mattino, locali addensamenti sulle creste alpine di confine. Precipitazioni assenti, venti settentrionali a tutte le quote, moderati in montagna e deboli in pianura. Temperature stazionarie e in lieve calo le minime.

Prossima settimana – Per quanto riguarda la settimana ventura, tempo che continuerà sulla falsa riga di questa con giornate variabili e talvolta ventilate, temperature che non subiranno grosse variazioni. Nessun peggioramento significativo in vista.

Manuel Atzori