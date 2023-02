Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo il tempo che farà nei prossimi giorni.

Venerdì 17 febbraio – La giornata inizierà con cieli in prevalenza soleggiati, anche se non si escludono locali

addensamenti nuvolosi specie sulle Alpi. Probabile formazione di banchi di nebbia durante le ore più fredde

in pianura, ventilazione debole a tutte le quote, episodi di Marino tra Astigiano e Alessandrino.

Temperature stazionarie, in lieve diminuzione le minime con locali brinate.

Sabato 18 febbraio – Irregolarmente nuvoloso sulle pianure orientali per nubi basse, addensamenti più compatti sugli Appennini. Soleggiato altrove. Ventilazione in generale debole, ovunque prevalentemente da Nord-Ovest,

venti localmente moderati da sud sulle pianure orientali con rinforzi su Astigiano e Alessandrino verso metà

pomeriggio. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio – Cieli in prevalenza nuvolosi sulle pianure con locali addensamenti sugli Appennini, più sole

sui restanti settori. Non sono esclusi deboli piovaschi su Alpi e Appennini, specie a sud per via di infiltrazioni

umide in risalita dalla Liguria. Ventilazione moderata a tratti forti da Nord-Ovest sulle Alpi, deboli da sud

sulle basse pianure in particolare tra Astigiano e Alessandrino. Temperature in generale stazionarie ma con

le minime in calo, possibili deboli gelate in pianura.

Per il prosieguo è da valutare un possibile peggioramento, con correnti più fredde e probabilmente il ritorno

delle precipitazioni, da confermare.

Manuel Atzori