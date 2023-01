Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Il tempo, per oggi Venerdì 13 gennaio, vedrà cieli parzialmente nuvolosi al mattino, con maggiori addensamenti sulle Alpi e in genere sulle pianure nel settore sudorientale. Maggiori schiarite nel corso della giornata a partire da ovest. Qualche debole nevischio sarà possibile sulle creste alpine più alte verso i confini esteri trasportarti dal vento, ventilazione in rinforzo da nord-ovest sulle Alpi, deboli o moderati da sud sull’ Appennino. Temperature in calo le minime, stazionarie le massime.

La giornata di Sabato 14 inizierà con cieli velati da strati alti al mattino, in progressivo aumento nel corso della giornata. Ventilazione generalmente debole o moderati occidentali sulle Alpi, in rotazione da sud sull’Appennino, deboli orientali in pianura.

Nella giornata di Domenica 15 assisteremo ad un aumento della nuvolosità, specie sulle pianure a est della regione, qualche debole piovasco sparso, nevicate a partire dai 1700m sull’arco Alpino in calo a 1000 nel pomeriggio. Ventilazione moderata, a tratti forte da nord-ovest sulle Alpi, generalmente deboli in pianura, temperature minime in calo, massime in aumento.

Per il prosieguo la tendenza è verso un clima più freddo, con possibilità di precipitazioni anche a carattere nevoso sino a quote basse, da valutare poi nello specifico l’interessamento o meno della nostra regione.

Inverno che, almeno a livello termico, è pronto a tornare, portando un po’ di normalità in questa stagione anomala.

Manuel Atzori