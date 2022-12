Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati!

Il tempo per oggi Venerdí 2 dicembre, vedrà cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con nuvolosità meno consistente a ridosso delle vallate alpine. Nuvolosità che tenderà ad aumentare e divenire più compatta nel corso del pomeriggio per l avvicinarsi di un fronte Atlantico da ovest, giornata che vedrà l’alternarsi di pioviggini e pause più asciutte specie nella serata con limite delle nevicate a partire dai 7/800m sui settori occidentali e settentrionali.

La giornata di Sabato 3 dicembre esordirà con cieli molto nuvolosi su tutti i settori, prime precipitazioni che interesseranno l’arco alpino con nevicate a partire dai 7/800m a nord del Po, tra i 6/700m altrove in possibile calo ai 400m nel corso della giornata con l’aumentare delle precipitazioni, specie tra Sud alessandrino, Langhe, Cuneese e Roero. Per quanto riguarda le pianure, precipitazioni che nel pomeriggio tenderanno ad essere di moderata/forte intensità in particolare nelle zone a nord del Po, in generale su tutti i settori piogge consistenti con accumuli che localmente potrebbero toccare i 35/40mm a seconda delle zone. Accumuli nevosi consistenti oltre i 1000m di quota, dalla sera/notte quota neve in rialzo oltre i 1000m, precipitazioni che continueranno a carattere sparso anche nella notte.

Giornata di domenica 4 che sarà inizialmente nuvolosa con residue precipitazioni diffuse, nevose dai 1000m, tendenza a un miglioramento a partire dal tardo pomeriggio/sera, insomma ci apprestiamo a vivere il primo peggioramento proficuo per la nostra regione con piogge e nevicate benefiche.

La tendenza poi alla prossima settimana è verso un prosieguo di questa fase di maltempo con altri possibili peggioramenti in un contesto termico invernale, forse la strada verso uno sblocco della situazione è quella giusta, non ci resta che seguire i prossimi aggiornamenti.

Manuel Atzori