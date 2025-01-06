IN EVIDENZA

Premio Granillo alla carriera al Presidente della Fifa Infantino

Set 6, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto il premio sportivo internazionale alla carriera intitolato a Oreste Granillo, giunto alla settima edizione, a Reggio Calabria, sua città d’origine dove gli è stata
conferita anche la cittadinanza onoraria. A consegnare il premio è stata la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, insieme
all’ideatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, e il presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. “E’ un’emozione per me consegnare questo premio al presidente Infantino. Voglio ringraziare Maurizio
Insardà che ogni anni porta avanti questa kermesse in memoria di papà” le parole di Maria Stella Granillo. “E’ un grande onore
ricevere questo premio dedicato ad un personaggio speciale e riceverlo dalla figlia è ancora più particolare e speciale” ha
detto Infantino.
