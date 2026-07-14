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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 14/7/2026

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Lug 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella diciannovesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini, dalla cornice del Tala Beach di Marina di Pietrasanta, ha incontrato Daniela Santanchè e Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, ideatori del nuovo progetto balneare e di ospitalità.
Un’intervista diversa. Un dialogo tra comunicazione, impresa e vita personale. Perché costruire un brand significa prima di tutto costruire un’identità, un nome, un’esperienza. Un modo preciso di raccontare ciò che le persone possono vivere. Dal progetto Tala Beach alla comunicazione politica, dai social al rapporto con gli haters, Daniela Santanchè e Dimitri Kunz raccontano due approcci diversi ma complementari.
sat/azn

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