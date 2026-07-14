Organi storici in provincia: parte domani la stagione dei concerti, fino a dicembre

La Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, ideata nel lontano 1978, ha il pregio di portare al restauro e al ri-uso degli antichi manufatti, che da domani, mercoledì 15 luglio, fino al 13 dicembre, saranno protagonisti di eventi musicali di qualità per ben 21 volte. Saranno suonati da numerosi specialisti di fama mondiale, invitati a tenere concerti sugli antichi organi, in città e nei piccoli paesi. La cerimonia di presentazione della stagione, sostenuta dal generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si è svolta al Palazzo della Provincia.

Foto di gruppo alla presentazione della rassegna

IL PROGRAMMA – Mercoledì 15 luglio ore 21 – Alessandria, chiesa del Carmine: LUCIANO ZECCA (organo) – Sabato 18 luglio ore 17, Grondona, chiesa parrocchiale: UMBERTO FORNI (organo) – Sabato 25 luglio ore 18.30, Mioglia (SV), chiesa parrocchiale: FABIANA CIAMPI (organo) – Domenica 26 luglio, Voltaggio, chiesa parrocchiale – ore 16 visita guidata alla chiesa, ore 17 concerto di GIANMARIA BONINO (clavicembalo) – Venerdì 31 luglio ore 21, Oviglio, chiesa parrocchiale: GAIL ARCHER, concerto per il 50° del restauro dell’organo – Domenica 2 agosto ore 17, Ottiglio, chiesa parrocchiale di San Germano: ANTONIO FRIGE’ (organo) – Mercoledì 5 agosto ore 20.30, Arquata Scrivia, chiesa parrocchiale: LAURA VANNINI (violino), ISMAELE GATTI (organo) – Lunedì 17 agosto ore 21.30, Castelspina, chiesa parrocchiale: JENS KORNDOERFER (organo) – Sabato 29 agosto ore 21, Spigno Monferrato, chiesa parrocchiale: PAOLO ORENI (organo) – Domenica 30 agosto ore 17.30, Viguzzolo, chiesa parrocchiale: LETIZIA ROMITI (organo) – Venerdì 11 settembre ore 21, Serravalle Scrivia, chiesa parrocchiale: CESARE MANCINI (organo) – Sabato 12 settembre ore 17, Ovada, Oratorio dell’Annunziata: PAOLO TOGNON (dulciana), NICOLA DOLCI (organo) – Domenica 13 settembre ore 16.30, Novi Ligure, Basilica della Maddalena: ALESSANDRO URBANO (organo) – Sabato 19 settembre ore 17, San Salvatore Monferrato, chiesa parrocchiale: DONATO GIUPPONI (organo) – Domenica 20 settembre ore 16.30, Alessandria, chiesa di San Giovanni Evangelista: PIER DINO TISATO (direttore), LETIZIA ROMITI (organo), GIUSEPPE VALTINONI (violino) – Venerdì 25 settembre ore 21, Capriata d’Orba, oratorio di San Giuseppe: PRSZEMYSLAV KAPITULA (organo) – Sabato 26 settembre ore 18, Tortona, cripta del Santuario Madonna della Guardia: ALBERTO DO (organo) – Domenica 27 settembre ore 15, Alessandria, Istituto “Beata Teresa Michel”: GIUSY POLITO (flauto), DANIELA SCAVIO (organo) – Sabato 3 ottobre ore 17, Bosco Marengo, chiesa monumentale di Santa Croce, visita guidata, ore 18 concerto: ÉCLATCAMILLA FINARDI (mandolino), VIVIANE LORIAUT (organo) – Domenica 4 ottobre ore 15, Alessandria, chiesa del Soggiorno Borsalino: ENRICO VICCARDI (organo) – Sabato 5 dicembre ore 15.30, Alessandria, chiesa dell’ Ospedale Civile: ELENA ROMITI (oboe) LETIZIA ROMITI (organo).