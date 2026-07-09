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Porto Cervo dedica piazza all’Aga Khan, Todde “Un’eredità sempre viva”

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Lug 9, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante, un riconoscimento per una persona che non solo ha costruito la Costa Smeralda, ma gli ha dato un’impronta che conserviamo ancora oggi. Un’impronta di rispetto per l’ambiente, di conservazione della natura e dei luoghi da tramandare ai posteri. Per questo motivo sono contenta di essere qua a ricordare Karim Aga Khan con questo riconoscimento nella piazza di Porto Cervo insieme al sindaco Ragnedda, e anche a riconoscere quello che ha lasciato come modello, un modello che non è semplicemente la Costa Smeralda, ma sono infrastrutture, penso all’aeroporto e a tutto quello che ha comportato per la nostra economia”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine dell’intitolazione della celebre piazzetta di Porto Cervo al principe Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, scomparso nel febbraio del 2025.

mgg/mca1
(Fonte video: Regione Sardegna)

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