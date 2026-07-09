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Invecchiamento sano, tra prevenzione e nuovi stili di vita

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Lug 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “In geriatria si parla spesso di fragilità in maniera inadeguata: si tratta non di non avere malattie, ma di perdita delle funzioni fisiche e psichiche. La prevenzione non si fa a 65 anni, ma fin dalla nascita: oggi i dati sono estremamente allarmanti, anche nella popolazione adulta e in quella dei cosiddetti nuovi adulti; un 45enne su tre ha più di una patologia. La genetica ha un peso, però non incide sull’invecchiamento in salute se non per un 20-25%”. Lo ha detto Dario Leosco, docente di Medicina interna presso l’Università Federico II di Napoli e presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

col3/gsl

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