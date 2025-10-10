IN EVIDENZA

Polonia, Rutte “La violazione russa non è un caso isolato”

Set 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera, numerosi droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco. Le nostre difese aeree sono state attivate e hanno garantito con successo la difesa del territorio NATO, come previsto dal loro progetto. Diversi alleati sono stati coinvolti, oltre alla Polonia. Tra questi, F-16 polacchi, F-35 olandesi, AWACS italiani, velivoli da trasporto cisterna multiruolo della NATO e Patriot tedeschi. Desidero esprimere il mio apprezzamento ai piloti e a tutti coloro che hanno contribuito a questa risposta rapida e competente”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, commentando la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi.

sat/gsl (Fonte video: Nato)

