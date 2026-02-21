IN EVIDENZA

Pnrr, Foti “Entro fine aprile-metà maggio auspico l’arrivo della nona rata”

Feb 21, 2026


SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Non ho la sfera di cristallo, posso però dirle che avendo presentato la nona rata entro il 31 dicembre 2025, abbiamo avuto già delle interlocuzioni con la task force della Commissione europea e penso che entro fine aprile o metà maggio avremo anche la liquidazione della nona rata, che vuol dire aver raggiunto altri 50 obiettivi tra target e riforme che erano previste”. Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

