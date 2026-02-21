IN EVIDENZA

Dazi, Tajani “Mi preoccupa di più il cambio euro-dollaro”

Feb 21, 2026


FORLI’ (ITALPRESS) – “L’Europa sta valutando quale sarà la portata della sentenza della Corte Suprema degli Usa sui dazi. Io però sono più preoccupato del cambio euro-dollaro. Un dollaro troppo basso rappresenterebbe un fardello per le esportazioni. Lo scorso anno nonostante i dazi le esportazioni sono cresciute al 3,3% e questo è un risultato che ci dà grande soddisfazione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro con le banche di credito cooperativo a Forlì.

