Pilato “A Los Angeles bella occasione, avere due gare cambia molto”

ROMA(ITALPRESS) – “Le Olimpiadi sono molto vicine. L’obiettivo è quello e si lavora ogni anno a lungo termine. Se Los Angeles è un’occasione unica? Penso e spero che lasceranno i 50 rana anche nelle altre edizioni. È sicuramente una bella occasione e sono in un’età ancora molto favorevole. Conto di non fermarmi a Los Angeles e spero di crearmi altre occasioni. Sicuramente avere la doppia possibilità su due gare cambia molto”. Lo ha detto la nuotatrice azzurra Benedetta Pilato, presente al Circolo Canottieri Aniene come testimonial per la donazione del sangue, parlando dei prossimi Giochi Olimpici che prevedono nel programma anche la sua specialità, i 50 rana.

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