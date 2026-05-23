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Piantedosi e Nordio alla commemorazione sul luogo della strage di Capaci

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Mag 23, 2026


CAPACI (PALERMO (ITALPRESS) – Nel ricordo della Strage di Capaci, si è tenuta lungo l’autostrada A29, una cerimonia commemorativa. All’evento hanno partecipato: il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare corone di fiori. Sotto la stele, per Anas, era presente il dirigente Sergio Cicero. Il luogo dell’attentato, scelto meticolosamente da Cosa nostra trentaquattro anni fa per porre fine alla vita del Giudice Giovanni Falcone, principale bersaglio dell’agguato, è stato lo svincolo di Capaci, lungo l’autostrada “Palermo-Mazara del Vallo”

sat/mca2
(Fonte video: Anas)

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