Colosimo “Sostegno figli Borsellino sprona a chiudere prima relazione su stragi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi sono tre anni che presiedo la commissione Antimafia e da tre anni mi occupo dei 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di via d’Amelio: il lavoro fatto è stato importante, alcuni passaggi sono stati dolorosi e certamente sgradevoli ma il fatto che Lucia Borsellino e i figli del giudice sostengano il lavoro della commissione Antimafia per me è uno sprone maggiore per chiudere il prima possibile la relazione su queste stragi”. Lo afferma la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo a margine della commemorazione, a Palazzo Jung a Palermo, per il 34esimo anniversario della strage di Capaci.

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