Cooperazione Lombardia-Veneto, Guidesi “Aiuto a imprese e sistema produttivo”

DESENZANO DEL GARDA (ITALPRESS) – La cooperazione tra Lombardia e Veneto si focalizzerà “sugli assi di aiuto alle imprese e al nostro sistema produttivo attraverso una collaborazione a livello strutturale di strumenti che le regioni già attuano e che oggi attraverso questa collaborazione possono essere copiati gli uni dagli altri. Non dimentichiamo che questo sistema produttivo è un sistema produttivo che fa parte di un contesto quello del Nord che influenza molto positivamente il prodotto interno lordo a livello nazionale e che ha bisogno di una certa attenzione”. Lo ha detto l’assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, a margine dell’incontro tenutosi oggi a Desenzano Del Garda in provincia di Brescia, con l’assessore allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci. Una sinergia di intenti che vuole sostenere le imprese e soprattutto in un momento come quello attuale molto problematico dal punto di vista economico e internazionale. “Oggi i temi principali dal punto di vista della competitività sono il costo dell’energia, soprattutto in una contemporaneità come quella che stiamo vivendo e lì servono interventi dal punto di vista strutturale anche a livello europeo – ha spiegato Guidesi – Se la situazione rimane questa dal punto di vista normativo e regolatorio, rischiamo che il quadro normativo continui a limitare la competitività delle nostre imprese. Questo riguarda il livello soprattutto europeo ed è stato uno dei temi affrontati oggi”.

