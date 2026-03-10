IN EVIDENZA

Nordio “Dimissioni di Bartolozzi in questo momento non prese in considerazione”

Di

Mar 10, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Dimissioni? No, sono considerazioni che in questo momento non vengono prese”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato l’ipotesi di un passo indietro del suo capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, a margine di un evento sul referendum organizzato da FdI oggi a Torino. “La dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria che ha definito politicizzata”, ha aggiunto Nordio.

xn3/ads/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Pichetto Fratin “Il nucleare un percorso verso l’autonomia energetica”

Mar 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

ONU, la calciatrice iraniana Shiva Amini: “Fuori l’Iran da tutte le competizioni”

Mar 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Rene e tempo, la sfida della nefrologia moderna in “Science Calling”

Mar 10, 2026
TOP NEWS

L’app itTaxi entra nell’infotainment di bordo dei modelli BYD, siglata partnership

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Pichetto Fratin “Il nucleare un percorso verso l’autonomia energetica”

Mar 10, 2026