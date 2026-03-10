IN EVIDENZA

Ue, von der Leyen “Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare”

Di

Mar 10, 2026


PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività, se agiamo nel modo giusto ora. Nell’ultimo decennio abbiamo compiuto grandi progressi nel campo delle energie rinnovabili. La situazione del nucleare, purtroppo, è diversa. Mentre nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi si avvicina solo al 15%. Questa riduzione della quota del nucleare è stata una scelta, credo che sia stato un errore strategico per l’Europa voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, conveniente e a basse emissioni”. Lo dice la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al al vertice sull’energia nucleare in corso a Parigi.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Università – 10/3/2026

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Cooperazione Lombardia-Veneto, Guidesi “Aiuto a imprese e sistema produttivo”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”

Mar 10, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, von der Leyen “Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Tg Università – 10/3/2026

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Cooperazione Lombardia-Veneto, Guidesi “Aiuto a imprese e sistema produttivo”

Mar 10, 2026
TOP NEWS

Rene e tempo, la sfida della nefrologia moderna in “Science Calling”

Mar 10, 2026