Piacenza pronta a ospitare gli Assoluti di scherma

PIACENZA (ITALPRESS) – Il meglio della scherma italiana sbarca a Piacenza. Tutto pronto per gli Assoluti 2025, che saranno ospitati dal complesso fieristico Piacenza Expo fino ai quarti e dal PalaBanca per le fasi finali. Per tutti gli appassionati la possibilità di assistere a un grande spettacolo tecnico e agonistico, arricchito da un allestimento innovativo e suggestivo, tante iniziative, attivazioni e un pieno coinvolgimento del pubblico in un evento speciale.

(Fonte video Federscherma)