Peste suina, Bongioanni “Via libera all’abbattimento dei cinghiali”

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi il commissario Filippini ha dato seguito alla nostra richiesta, vale a dire quella di intervenire con l’abbattimento dei cinghiali per il controllo nella zona di restrizione 1 che è quella intorno alle zone infette, cioè la 2 dove sono stati colpiti gli animali selvatici e la 3 dove l’infezione interessa gli allevamenti”. Questo il piano di contrasto alla peste suina africana annunciato dall’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, al termine dell’incontro di oggi con il presidente Alberto Cirio e il commissario nazionale per la peste suina africana Giovanni Filippini al Grattacielo Piemonte. A operare il contenimento e l’abbattimento sono le guardie provinciali il cui numero è stato raddoppiato dalla Regione, ma anche il mondo venatorio e dei cacciatori che hanno fatto dei percorsi di formazione per la biosicurezza. “Il problema della peste suina durerà ancora per anni, per questo è una battaglia che non deve vederci mai abbassare la guardia per riuscire a mantenere in sicurezza le zone indenni – aggiunge Bongioanni – Il contenimento mediante l’abbattimento è la soluzione migliore, soprattutto in una regione che ha l’orografia del Piemonte, dove non si può tirare semplicemente una rete per bloccare i movimenti”.

xn3/tvi/gtr