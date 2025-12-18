IN EVIDENZA

Pentathlon, Vescio “Obiettivo Fipm crescita e ricambio generazionale”

Di

Dic 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è di far crescere i ragazzi e avere sempre un ricambio generazionale, perché il nostro obiettivo sono le Olimpiadi, è inutile nasconderlo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana Pentathlon Moderno, Gabriele Vescio, a margine della “Notte delle stelle del pentathlon”. “E’ sicuramente emozionante vedere questi ragazzi con i loro sogni e i loro obiettivi da raggiungere – ha aggiunto -. Ho visto tanta motivazione e tanta serietà da parte loro. Questo mi fa capire che la strada per il futuro è quella giusta”. Quanto al primo mese da numero uno della Fipm: “Sono stati trenta giorni molto intensi. Bisognava riorganizzare tutti i settori e programmare il 2026. Però anche se si tratta di lavoro non pesa, è un piacere fare qualcosa per i ragazzi, che sono il vero motore e il motivo per il quale esiste la federazione”.

mec/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lazio, Tidei “Nella manovra servono interventi più strutturali”

Dic 18, 2025
IN EVIDENZA

Pentathlon, Aurora Tognetti “Obiettivo lavorare con tranquillità”

Dic 18, 2025
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Ue cambi rotta, smantellare Pac è tradire lo spirito europeo”

Dic 18, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lazio, Tidei “Nella manovra servono interventi più strutturali”

Dic 18, 2025
IN EVIDENZA

Pentathlon, Aurora Tognetti “Obiettivo lavorare con tranquillità”

Dic 18, 2025
IN EVIDENZA

Pentathlon, Vescio “Obiettivo Fipm crescita e ricambio generazionale”

Dic 18, 2025
TOP NEWS

Paris terzo nella libera della Saslong, vince Odermatt

Dic 18, 2025